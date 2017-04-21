«Сельта» выбила «Генк» из розыгрыша ЛЕ

Брюссель, , 23:58 — REGNUM 20 апреля на стадионе «Луминус Арена» был разыгран ответный матч ¼ финала Лиги Европы между командами «Генк» и «Сельта». Матч завершился со счетом 1:1.

На 63-й минуте датский вингер Пионе Систо открыл счет точным ударом в правую девятку — 0:1.

Через 4 минуты бельгийский вингер Леандро Троссард сравнял счет ударом в дальний нижний угол после ошибки защитников «Лиона» — 1:1.

Статистика матча («Генк"/"Сельта»)

Удары 7/9

Удары в створ 3/3

Владение 54%/46%

Фолы 14/11

Поздравляем «небесных» с победой над «магистрами» по сумме двух матчей (4:3) и выходом в полуфинал Лиги Европы.

Составы на матч:

«Генк»: Райан, Брабец, Колли, Уронен, Кастань, Малиновский, Посуэло, Берге, Троссард, Буффель, Самата.

«Сельта»: Альварес, Мальо, Фонтас, Кастро, Кабраль, Радоя, Эрнандес, Васс, Гвидетти, Аспас, Систо.

Главный арбитр матча: Уильям Коллам.

Предупреждения: Деваст — 88, Эрнандес — 88, Кастро — 90, Мальо — 90+4.

Голы: Систо 63 — 0:1, Троссард 67 — 1:1.