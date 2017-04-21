«Сельта» выбила «Генк» из розыгрыша ЛЕ
Поздравляем «небесных» с победой над «магистрами» по сумме двух матчей (4:3) и выходом в полуфинал Лиги Европы
Брюссель, 20 апреля 2017, 23:58 — REGNUM 20 апреля на стадионе «Луминус Арена» был разыгран ответный матч ¼ финала Лиги Европы между командами «Генк» и «Сельта». Матч завершился со счетом 1:1.
На 63-й минуте датский вингер Пионе Систо открыл счет точным ударом в правую девятку — 0:1.
Через 4 минуты бельгийский вингер Леандро Троссард сравнял счет ударом в дальний нижний угол после ошибки защитников «Лиона» — 1:1.
Статистика матча («Генк"/"Сельта»)
Удары 7/9
Удары в створ 3/3
Владение 54%/46%
Фолы 14/11
Поздравляем «небесных» с победой над «магистрами» по сумме двух матчей (4:3) и выходом в полуфинал Лиги Европы.
Составы на матч:
«Генк»: Райан, Брабец, Колли, Уронен, Кастань, Малиновский, Посуэло, Берге, Троссард, Буффель, Самата.
«Сельта»: Альварес, Мальо, Фонтас, Кастро, Кабраль, Радоя, Эрнандес, Васс, Гвидетти, Аспас, Систо.
Главный арбитр матча: Уильям Коллам.
Предупреждения: Деваст — 88, Эрнандес — 88, Кастро — 90, Мальо — 90+4.
Голы: Систо 63 — 0:1, Троссард 67 — 1:1.
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