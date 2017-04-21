Гандбол. В женской Суперлиге начались игры плей-офф

Москва, , 23:01 — REGNUM 20 апреля сыграны первые матчи стадии плей-офф, вот какие они принесли результаты.

«Луч» (Москва) — «Лада» (Тольятти) 24:29 (12:14 12:15)

(12:14 12:15) «Ставрополье-СКФУ» (Ставрополь) — «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) 27:44 (11:20 16:24)

(11:20 16:24) «Динамо-Синара» (Волгоград) — «Кубань» (Краснодар) 28:24 (14:12 14:12)

(14:12 14:12) «Звезда» (Звенигород) — «Астраханочка» (Астрахань) 33:30 (17:12 16:18)

«Ростов-Дон» и «Лада», как и положено первым двум командам предварительного этапа, переиграли своих соперников в гостях. «Астраханочка» и «Кубань» свои гостевые матчи «Динамо-Синаре» и «Звезда» проиграли. Теперь им будет несколько сложнее пробиться в следующий этап.

Ответные матчи пройдут 23 апреля.

Положение команд на этапе этапа в розыгрыше женской гандбольной Суперлиги можно посмотреть здесь.

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