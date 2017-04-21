Баскетболисты ЦСКА победили «Басконию» и во втором матче плей-офф

Москва, , 22:04 — REGNUM Результат второго четвертьфинального матча Евролиги, сыгранный московским ЦСКА 20 апреля.

ЦСКА (Москва) — «Баскония» (Испания) 84:82 (21:20, 19:15, 29:23)Концовка второго матча оказалась ещё более напряжённой, чем концовка первого. Центровой Кайл Хайнс за секунду до конца основного времени и при равном счёте реализовал два штрафных. Это принесло москвичам победу. Счёт в серии 2:0.

Первый матч в Испании пройдёт 25 апреля.

Положение команд в розыгрыше плей-офф мужской баскетбольной Евролиги можно посмотреть здесь.

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