Юниорская сборная России по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира
В последний раз российские хоккеисты добивались такого результата в 2013 году
Москва, 20 апреля 2017, 21:42 — REGNUM Юношеская сборная России по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира, обыграв в овертайме команду Словакии, сообщает RT.
Российские юниоры одержали победу в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею среди спортсменов не старше 18 лет.
Встреча сборных России и Словакии завершилась победой российских хоккеистов в овертайме со счётом 3:2.
В основное время встречи в составе сборной России дважды отличился Иван Чехович.
Словацкие хоккеисты ответили российской сборной шайбами Адама Ружички и Милоша Фафрака.
Победную шайбу в овертайме забил Кирилл Слепец, поразивший ворота соперников на девятой минуте добавленного времени.
В полуфинале чемпионата мира российские хоккеисты встретятся со сборной Финляндии.
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