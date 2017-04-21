Юниорская сборная России по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира

Москва, , 21:42 — REGNUM Юношеская сборная России по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира, обыграв в овертайме команду Словакии, сообщает RT.

Российские юниоры одержали победу в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею среди спортсменов не старше 18 лет.

Встреча сборных России и Словакии завершилась победой российских хоккеистов в овертайме со счётом 3:2.

В основное время встречи в составе сборной России дважды отличился Иван Чехович.

Словацкие хоккеисты ответили российской сборной шайбами Адама Ружички и Милоша Фафрака.

Победную шайбу в овертайме забил Кирилл Слепец, поразивший ворота соперников на девятой минуте добавленного времени.

В полуфинале чемпионата мира российские хоккеисты встретятся со сборной Финляндии.

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