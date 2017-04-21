Баскетбол. В Единой Лиге ВТБ «Зенит» закрепился на втором месте

Санкт-Петербург, , 21:40 — REGNUM Результат матча, сыгранного 20 апреля в розыгрыше Единой лиги ВТБ.

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Автодор» (Саратов) 89:78 (25:25 28:22 29:11 7:20)

Положение команд в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ можно посмотреть здесь.

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