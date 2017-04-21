В волейбольной Суперлиге стартовали игры плей-офф

Кемерово, , 21:18 — REGNUM Результаты первых матчей плей-офф, сыгранных 8 апреля в мужской волейбольной Суперлиге. Напомним, что первые две команды предварительного этапа «Динамо» (Москва) и «Зенит-Казань» на этом этапе в борьбе не участвуют.

«Кузбасс» (Кемерово) — «Газпром-Югра» (Сургутский район) 3:0 (25:22 25:22 31:29)

(25:22 25:22 31:29) «Локомотив» (Новосибирск) — «Нова» (Новокуйбышевск) 3:1 (25:17 19:25 25:19 25:15)

(25:17 19:25 25:19 25:15) «Факел» (Новый Уренгой) — «Урал» (Уфа) 3:0 (25:15 25:18 26:24)

(25:15 25:18 26:24) «Белогорье» (Белгород) — «Енисей» (Красноярск) 3:0 (25:13, 25:22, 25:23)

Лучшая по результатам предварительного этапа из участвующих в плей-офф команда «Локомотив» (Новосибирск) отдала одну партию худшей по тем же показателям новокуйбышевской «Нове». Остальные победили с одинаковым счётом 3:0.

Ответные матчи пройдут 23 апреля.

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