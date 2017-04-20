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Игроки ФК «Рубин» оплатят болельщикам билеты на матч

Спорт
После двадцати трех матчей в чемпионате России казанский «Рубин» пока занимает одиннадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков

Казань, 20 апреля 2017, 14:08 — REGNUM  Футболисты казанского клуба «Рубин» решили оплатить билеты болельщикам, которые придут на матч двадцать пятого тура чемпионата России с грозненским «Тереком». Об этом сообщается на официальном сайте российской команды.

«В четверг (20 апреля) на клубной базе игроки и руководство «Рубина» обратились к болельщикам, пригласив всех желающих 26 апреля на «Казань Арену» на ближайший домашний матч против «Терека», — говорится в сообщении. — Расходы на билеты на матч «Рубин» — «Терек» футболисты возьмут на себя».

После двадцати трех матчей в чемпионате России казанский «Рубин» пока занимает одиннадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков.

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