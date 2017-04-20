Фигуристка Евгения Медведева установила новый мировой рекорд на ЧМ в Токио

Токио, , 13:12 — REGNUM Мировой рекорд по общему числу баллов за прокат короткой программы установила фигуристка из России Евгения Медведева на командном чемпионате мира, сообщает 20 апреля «Р-Спорт».

На чемпионате в Токио чемпионка мира и Европы Медведева получила 80,85 балла. Она превзошла собственный предыдущий рекорд — 79,21 балла она получила в Марселе в 2016 году.

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Напомним, в Хельсинки на чемпионате мира-2017 Медведева установила мировой рекорд в произвольной программе, набрав 154,40 балла, а также рекорд по сумме баллов за прокат обеих программ — в 233,41 балла.

Эти соревнования прошли с 28 марта по 2 апреля 2017 года. В Японии 20 апреля начался командный чемпионат мира по фигурному катанию 2017 года.

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