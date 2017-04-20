17-летний британский гонщик лишился обеих ног после аварии на трассе

Лондон, , 12:34 — REGNUM

Участнику британских гонок в категории «Формула-4» Билли Монгеру ампутировали обе ноги после аварии, произошедшей на трассе «Донингтон-Парк» 16 апреля. Об этом сообщает Daily Mail.

17-летний Монгер, представлявший на гонках команду JHR Developments, на полной скорости врезался в своего соперника из Carlin, финского гонщика Патрика Пасму. Пасма двигался с небольшой скоростью из-за поломки своего болида.

Около двух часов Монгера извлекали из искореженной машины, затем его вертолетом доставили в Королевский медицинский центр в Ноттингеме. Врачи пытались сохранить гонщику ноги, однако 19 апреля им все же пришлось отнять их.

Патрик Пасма также получил травмы, однако они оказались не очень серьезными. 17 апреля его выписали из больницы.

Сообщество гонщиков объявило сбор средств на реабилитацию Монгера. К вечеру 19 апреля необходимая сумма, 260 тыс. фунтов стерлингов (около $ 327 тыс.), была собрана.

Медики ввели юношу в состояние медикаментозной комы. Он останется в таком состоянии еще несколько дней.

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