Тренеров предлагают отстранять от работы за нарушение антидопинговых правил

Москва, , 12:13 — REGNUM Законопроект, направленный на борьбу с допингом внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля.

Парламентарии предлагают наделить Минспорта полномочиями по определению случаев и установлению порядка отстранения тренера от должности.

Так, в качестве дополнительного основания прекращения трудового договора по инициативе работодателя, предлагается предоставить возможность работодателям расторгать трудовой договор с тренером в случае нарушения тренером общероссийских антидопинговых правил или антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями, признанное нарушением по решению соответствующей антидопинговой организации.

При этом на время отстранения тренера от работы в течение срока действия трудового договора за тренером сохраняются место работы (должность) и средний заработок.