С украинской биатлонистки, использовавшей мельдоний, сняли дисквалификацию

С российских спортсменов, обвиненных в использовании мельдония, дисквалификацию никто не снимал

Лозанна, Швейцария, , 23:55 — REGNUM



Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне (Швейцария) отменил решение о дисквалификации украинской биатлонистки Ольги Абрамовой за употребление мельдония. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщает телеканал RT.

Напомним, Абрамова, которая в 2012 году сменила российское гражданство на украинское, была дисквалифицирована Международным союзом биатлонистов (IBU) на один год, после того, как её допинг-проба на мельдоний далал положительный результат.

Однако, украинская биталонистка подала апелляцию в CAS. Спортивный арбитражный суд, рассмотрев дело Абрамовой ещё раз, пришел к выводу, что вины спортсменки в ситуации с обнаружением допинга нет. Дисквалификация с Абрамовой была снята.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мельдоний был внесен в список запрещенных для спортсменов препаратов с 1 января 2016 года. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассматривает лекарство как модулятор метаболизма, сходный синсулином.