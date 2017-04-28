Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков будет выступать под нейтральным флагом

Барнаул, , 09:06 — REGNUM Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков, являющийся чемпионом мира 2015 года в беге с барьерами, получил право участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе. Его обеспечило получение индивидуального допуска от Международной федерации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом сегодня, 12 апреля, информирует пресс-центр барнаульской мэрии.

Известно, что сам спортсмен вместе со своим тренером Сергеем Клевцовым сейчас находится на сборе в Адлере. Ближайший старт, на который он может получить вызов — этап «Бриллиантовой лиги» в Шанхае 13 мая.

Напомним, российские легкоатлеты отстранены от международных соревнований в связи с допинговым скандалом. Из-за этого Шубенков, не имеющий проблем с допингом, вынужден был пропустить весь прошлый сезон, включая Олимпиаду в Бразилии. Заявку в IAAF, в которой просил допустить его до участия в международных стартах в индивидуальном порядке, Шубенков направлял дважды: и если летом 2016 года ему было отказано, то заявка, направленная в январе 2017 года получила одобрение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, решение Шубенкова выступить под нейтральным флагом поддержали Министр спорта РФ Павел Колобков и курирующий спорт вице-премьер российского правительства Виталий Мутко. «Если наших спортсменов допустят под нейтральным флагом, мы будем только рады. Мы и так знаем, что они наши. Мы будем их поддерживать», — заявлял Виталий Мутко в январе 2017 года. По его словам, заявки на участие в соревнованиях под нейтральным флагом подавали пять легкоатлетов, в числе которых чемпионы мира Сергей Шубенков и Мария Кучина.

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