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КХЛ: регулярный чемпионат завершён, все участники Кубка Гагарина известны

Спорт
Победили в регулярном чемпионате московские армейцы, а ведь победитель «регулярки» никогда ещё не завоёвывал Кубок Гагарина
Хоккейные шайбы
Иллюстрация: Pixabay.com
Хоккейные шайбы

Уфа, 18 февраля 2017, 20:43 — REGNUM  Матчи последнего тура принесли следующие результаты.

  • «Барыс» (Астана, Казахстан) — «Авангард» (Омская область) 1:3 (0:1 0:2 1:0)
  • «Салават Юлаев» (Уфа) — «Лада» (Тольятти) 4:2 (0:1 2:1 2:0)
  • «Югра» (Ханты-Мансийск) — «Металлург» (Новокузнецк) 1:4 (0:1 0:3 1:0)
  • «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сибирь» (Новосибирская область) 1:2 Б (0:0 0:1 1:0 0:0 0:1)
  • «Северсталь» (Череповец) — ХК «Сочи» (Сочи) 3:2 (0:1 1:0 2:1)
  • «Динамо» (Минск, Белоруссия) — «Ак Барс» (Казань) 3:4 (0:1 1:0 2:3)
  • «Локомотив» (Ярославль) — «Амур» (Хабаровск) 3:5 (0:1 2:1 1:3)
  • «Динамо» (Москва) — «Куньлунь РС» (Пекин, Китай) 2:1 (0:0 1:1 1:0)
  • ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) 6:1 (5:1 1:0 0:0)
  • «Витязь» (Московская область) — «Адмирал» (Владивосток) 1:3 (0:0 1:1 0:2)
  • СКА (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) 4:2 (1:0 2:1 1:1)
  • «Динамо» (Рига, Латвия) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) 3:2 (2:1 0:1 0:0 0:0 1:0)

Последнее место в Кубке Гагарина досталось китайскому «Куньлуню». Вне розыгрыша кубка осталась новосибирская «Сибирь». Сибирякам надо было выиграть в гостях у «Автомобилиста» и надеяться, что китайцы проиграют московским динамовцам. Но победы должны были быть в основное время, а «Сибирь» победила лишь по буллитам. «Куньлунь» в третьем периоде уже знал, что прошёл в Кубок Гагарина, а то, быть может, и не проиграл бы динамовцам. В любом случае попадание в плей-офф китайского клуба и непопадание «Сибири» надо признать большой неожиданностью.

Небольшой, но всё же неожиданностью, стало пятое место у минских динамовцев на Западе, а главным событием первого раунда плей-офф станет очередное «зелёное дерби», то есть противостояние «Ак Барса» и «Салавата Юлаева»

Итоговое положение команд в розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ и состав участников Кубка Гагарина можно посмотреть здесь.

Читайте ранее в этом сюжете: В КХЛ сегодня один матч. Магнитогорск — Челябинск 1:0

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Хоккей
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