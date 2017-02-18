«Реал» (Мадрид) одержал заслуженную победу над «Эспаньолом»
Мадрид, 18 февраля 2017, 20:07 — REGNUM 18 февраля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» был разыгран матч 23-го тура испанской Премьер-лиги между командами «Реал» (Мадрид) и «Эспаньол». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «сливочных».
На 33-й минуте матча молодой испанский форвард Альваро Мората открыл счет в матче ударом головы после навесной передачи испанского плеймейкера Иско — 1:0.
На 84-й минуте матча валийский вингер Гарет Бейл забил гол после выхода 1 на 1 с вратарем после разрезающей передачи Иско — 2:0.
Статистика матча («Реал"/"Эспаньол»)
Удары: 12/3
Удары в створ: 3/1
Фолы: 12/13
Владение: 68%/32%
На данный момент команда из Мадрида оторвалась от ближайшего преследователя на 4 очка. «Эспаньол» остался на 9-м месте с 32-мя очками.
Составы на матч:
«Реал»: Касилья, Карвахаль, Пепе, Варан, Начо, Кроос, Ковачич, Иско, Роналду, Васкес, Мората.
«Эспаньол»: Лопес, Дуарте, Карикос, Лопес, Рейес, Рейес, Хурадо, Фуэго, Пьятти, Диоп, Морено.
Главный арбитр матча: Альберто Ундиано Мальенко.
Голы: Мората 33 — 1:0, Бейл 84 — 2:0.