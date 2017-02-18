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«Реал» (Мадрид) одержал заслуженную победу над «Эспаньолом»

Спорт
На данный момент команда из Мадрида оторвалась от ближайшего преследователя на 4 очка. «Эспаньол» остался на 9-м месте с 32-мя очками

Мадрид, 18 февраля 2017, 20:07 — REGNUM  18 февраля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» был разыгран матч 23-го тура испанской Премьер-лиги между командами «Реал» (Мадрид) и «Эспаньол». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «сливочных».

На 33-й минуте матча молодой испанский форвард Альваро Мората открыл счет в матче ударом головы после навесной передачи испанского плеймейкера Иско — 1:0.

На 84-й минуте матча валийский вингер Гарет Бейл забил гол после выхода 1 на 1 с вратарем после разрезающей передачи Иско — 2:0.

Статистика матча («Реал"/"Эспаньол»)

Удары: 12/3

Удары в створ: 3/1

Фолы: 12/13

Владение: 68%/32%

На данный момент команда из Мадрида оторвалась от ближайшего преследователя на 4 очка. «Эспаньол» остался на 9-м месте с 32-мя очками.

Составы на матч:

«Реал»: Касилья, Карвахаль, Пепе, Варан, Начо, Кроос, Ковачич, Иско, Роналду, Васкес, Мората.

«Эспаньол»: Лопес, Дуарте, Карикос, Лопес, Рейес, Рейес, Хурадо, Фуэго, Пьятти, Диоп, Морено.

Главный арбитр матча: Альберто Ундиано Мальенко.

Голы: Мората 33 — 1:0, Бейл 84 — 2:0.

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