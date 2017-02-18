В женской волейбольной Суперлиге закончилась регулярная часть чемпионата
Санкт-петербургская «Ленинградка» и «Метар» из Челябинска заканчивают борьбу за медали и будут бороться за место в Суперлиге в следующем розыгрыше вместе с новоуренгойским «Факелом» и калининградским «Динамо-Янтарём»
Южно-Сахалинск, 18 февраля 2017, 19:35 — REGNUM Заключительные матчи первого этапа женской волейбольной Суперлиги принесли следующие результаты.
- «Сахалин» (Сахалинская область) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) 3:2 (25:14, 25:20, 21:25, 23:25, 15:13)
- «Динамо» (Москва) — «Метар» (Челябинск) 3:0 (25:17, 25:21, 25:22)
- «Уралочка» (Свердловская область) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) 3:2 (25:22, 25:23, 22:25, 14:25, 17:15)
- «Динамо-Казань» (Казань) — «Протон» (Саратовская область) 3:0 (25:16, 25:18, 25:13)
Положение команд в розыгрыше женской волейбольной Суперлиги можно посмотреть здесь или более подробно здесь.
Читайте ранее в этом сюжете: В женской волейбольной Суперлиге прошёл матч за четвёртое место
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