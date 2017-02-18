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«Айнтрахт» проиграл аутсайдеру чемпионата

Спорт
На данный момент «Айнтрахт» опустился на пятую строчку, оставшись с 35-ю очками. «Ингольштадт» поднялся на 16-ю строчку, набрав 18 очков

Берлин, 18 февраля 2017, 19:29 — REGNUM  18 февраля на стадионе «Коммерцбанк-Арена» был разыгран матч 21-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Айнтрахт» и «Ингольштадт». Матч завершился со счетом 0:2.

На 26-й минуте матча французский защитник Ромен Брежери открыл счет в матче мощным ударом после скидки форварда сборной Парагвая Дарио Лескано — 0:1.

На 69-й минуте матча немецкий полузащитник «Айнтрахта» Паскаль Гросс забил мяч в свои ворота — 0:2.

Статистика матча («Айнтрайх"/"Ингольштадт»):

Удары: 15/14

Удары в створ: 6/11

Фолы: 16/12

Владение: 51%/49%

На данный момент «Айнтрахт» опустился на пятую строчку, оставшись с 35-ю очками. «Ингольштадт» поднялся на 16-ю строчку, набрав 18 очков.

Составы на матч:

«Айнтрахт»: Градецки, Вальехо, Очипка, Эбрахам, Чеэндлер, Ребич, Хасебе, Баркок, Маскарель, Сеферович, Майер.

«Ингольштадт»: Хансен, Брежери, Тиссеран, Матип, Моралес, Зуттнер, Хадергьонай, Коэн, Лекки, Гросс, Лескано.

Главный арбитр матча: Гвидо Винкманн.

Удаления: Дэвид Эбрахам («Айнтрахт») — 34, Мэтью Лекки («Ингольштадт») — 81.

Голы: Брежери 26 — 0:1, Гросс (авг) 69 — 0:2.

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