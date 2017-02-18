«Айнтрахт» проиграл аутсайдеру чемпионата Спорт На данный момент «Айнтрахт» опустился на пятую строчку, оставшись с 35-ю очками. «Ингольштадт» поднялся на 16-ю строчку, набрав 18 очков

Берлин, , 19:29 — REGNUM 18 февраля на стадионе «Коммерцбанк-Арена» был разыгран матч 21-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Айнтрахт» и «Ингольштадт». Матч завершился со счетом 0:2. На 26-й минуте матча французский защитник Ромен Брежери открыл счет в матче мощным ударом после скидки форварда сборной Парагвая Дарио Лескано — 0:1. На 69-й минуте матча немецкий полузащитник «Айнтрахта» Паскаль Гросс забил мяч в свои ворота — 0:2. Статистика матча («Айнтрайх"/"Ингольштадт»): Удары: 15/14 Удары в створ: 6/11 Фолы: 16/12 Владение: 51%/49% На данный момент «Айнтрахт» опустился на пятую строчку, оставшись с 35-ю очками. «Ингольштадт» поднялся на 16-ю строчку, набрав 18 очков. Составы на матч: «Айнтрахт»: Градецки, Вальехо, Очипка, Эбрахам, Чеэндлер, Ребич, Хасебе, Баркок, Маскарель, Сеферович, Майер. «Ингольштадт»: Хансен, Брежери, Тиссеран, Матип, Моралес, Зуттнер, Хадергьонай, Коэн, Лекки, Гросс, Лескано. Главный арбитр матча: Гвидо Винкманн. Удаления: Дэвид Эбрахам («Айнтрахт») — 34, Мэтью Лекки («Ингольштадт») — 81. Голы: Брежери 26 — 0:1, Гросс (авг) 69 — 0:2.

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