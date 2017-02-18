«Айнтрахт» проиграл аутсайдеру чемпионата
Берлин, 18 февраля 2017, 19:29 — REGNUM 18 февраля на стадионе «Коммерцбанк-Арена» был разыгран матч 21-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Айнтрахт» и «Ингольштадт». Матч завершился со счетом 0:2.
На 26-й минуте матча французский защитник Ромен Брежери открыл счет в матче мощным ударом после скидки форварда сборной Парагвая Дарио Лескано — 0:1.
На 69-й минуте матча немецкий полузащитник «Айнтрахта» Паскаль Гросс забил мяч в свои ворота — 0:2.
Статистика матча («Айнтрайх"/"Ингольштадт»):
Удары: 15/14
Удары в створ: 6/11
Фолы: 16/12
Владение: 51%/49%
На данный момент «Айнтрахт» опустился на пятую строчку, оставшись с 35-ю очками. «Ингольштадт» поднялся на 16-ю строчку, набрав 18 очков.
Составы на матч:
«Айнтрахт»: Градецки, Вальехо, Очипка, Эбрахам, Чеэндлер, Ребич, Хасебе, Баркок, Маскарель, Сеферович, Майер.
«Ингольштадт»: Хансен, Брежери, Тиссеран, Матип, Моралес, Зуттнер, Хадергьонай, Коэн, Лекки, Гросс, Лескано.
Главный арбитр матча: Гвидо Винкманн.
Удаления: Дэвид Эбрахам («Айнтрахт») — 34, Мэтью Лекки («Ингольштадт») — 81.
Голы: Брежери 26 — 0:1, Гросс (авг) 69 — 0:2.