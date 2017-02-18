«Вердер» одержал уверенную победу над «Майнцом»

На данный момент «Майнц» остался на 12-й строчке с 25-ю очками, а «Вердер» поднялся на 16-ю строчку, обогнав «Гамбург» и набрав 19 очков

Берлин, , 19:27 — REGNUM 18 февраля на стадионе «Кофас Арена» был разыгран матч 21-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Майнц» и «Вердер». Матч завершился со счетом 0:2 в пользу команды из Бремена.

На 16-й минуте матча немецкий плеймейкер Серж Гнабри открыл счет в матче, перевесив вратаря ударом головы после подачи с углового австрийского опорного полузащитника Златко Юнузовича — 0:1.

Через 7 минут датский хавбэк Томас Делейни второй раз огорчил соперника крученым обводящим стенку ударом со штрафного в ближнюю девятку — 0:2.

Статистика матча («Майнц"/"Вердер»):

Удары: 14/8

Удары в створ: 5/4

Фолы: 14/10

Владение: 63%/37%

На данный момент «Майнц» остался на 12-й строчке с 25-ю очками, а «Вердер» поднялся на 16-ю строчку, обогнав «Гамбург» и набрав 19 очков.

Составы на матч:

«Майнц»: Лессль, Донати, Белл, Бросински, Рамальо, Латца, Озтунали, Кркич, Самперио, Гбамен, Кордоба.

«Вердер»: Видвальд, Бауэр, Мойсандер, Селассие, Сане, Делейни, Фриц, Юнузович, Бартельс, Крузе, Гнабри.

Главный арбитр матча: Дениз Айтекин.

Голы: Гнабри 16 — 0:1, Делейни 23 — 0:2.