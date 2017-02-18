Бывший форвард «Лестера» принес «Хоффенхайму» 3 очка

На данный момент «Хоффенхайм» поднялся на четвёртую строчку, обогнав «Айнтрахт». «Дармштадт» не смог набрать очков и остался на последнем месте турнира с 12-ю очками

Берлин, , 19:25 — REGNUM 18 февраля на стадионе «Райн-Неккар-Арена» был разыгран матч 21-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Хоффенхайм» и «Дармштадт». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

На 64-й минуте матча хорватский форвард Андрей Крамарич открыл счет в матче после передачи немецкого форварда Терраззино — 1:0.

В самой концовке матча Андрей Крамарич оформил дубль в ворота «Дармштадта» ударом с пенальти — 2:0.

Статистика матча («Хоффенхайм"/"Дармштадт»):

Удары: 14/7

Удары в створ: 5/4

Фолы: 12/19

Владение: 58%/42%

На данный момент «Хоффенхайм» поднялся на четвёртую строчку, обогнав «Айнтрахт». «Дармштадт» не смог набрать очков и остался на последнем месте турнира с 12-ю очками.

Составы на матч:

«Герта»: Бауманн, Бичакчич, Фогт, Зюле, Кадержабек, Руди, Демирай, Цубер, Амири, Вагнер, Терраззино.

«Дармштадт»: Эссер, Милошевич, Федецкий, Нимайер, Холланд, Гондорф, Розенталь, Хеллер, Сэм, Алтынтоп, Бойд.

Главный арбитр матча: Феликс Брих.

Голы: Крамарич 64 — 1:0, Крамарич (пен) 90 — 2:0.