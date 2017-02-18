«Боруссия» Дортмунд не оставила шансов «Вольфбургу»
Дортмунд, Германия, 18 февраля 2017, 19:24 — REGNUM 18 февраля на стадионе «Сигнал Идуна Парк» был разыгран матч 21-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Боруссия» (Дортмунд) и «Вольфсбург». Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «шмелей».
На 20-й минуте матча голландский центральный защитник «волков» Джеффри Брума срезал мяч головой в свои ворота — 1:0.
В начале второго тайма крайний защитник сборной Польши Лукаш Пищек забил второй гол «Боруссии» ударом «рыбкой» после скидки Маттиаса Гинтера — 2:0.
Через 11 минут вингер сборной Франции Усман Дембеле довел счет до разгромного ударом головы после навеса Лукаша Пищека с правого фланга — 3:0.
Статистика матча («Боруссия"/"Вольфсбург»):
Удары: 24/7
Удары в створ: 10/3
Фолы: 17/15
Владение: 62%/38%
На данный момент команда из Дортмунда поднялась на третью строчку, набрав 37 очков и обогнав «Айнтрахт». «Вольфсбург» продолжает находиться в непосредственной близости к зоне вылета на 14-м месте с 22-мя очками.
Составы на матч:
«Боруссия»: Бюрки, Бартра, Пищек, Гинтер, Шмельцер, Дембеле, Ройс, Шюррле, Кастро, Вайгль, Обамеянг.
«Вольфсбург»: Бенальо, Брума, Густаво, Родригес, Виейринья, Герхардт, Арнольд, Сегуин, Малли, Гомес.
Главный арбитр матча: Гюнтер Перль.
Голы: Брума (авг) 20 — 1:0, Пищек 48 — 2:0, Дембеле 59 — 3:0.