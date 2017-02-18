«Боруссия» Дортмунд не оставила шансов «Вольфбургу»

На данный момент команда из Дортмунда поднялась на третью строчку, набрав 37 очков и обогнав «Айнтрахт». «Вольфсбург» продолжает находиться в непосредственной близости к зоне вылета на 14-м месте с 22-мя очками

Дортмунд, Германия, , 19:24 — REGNUM 18 февраля на стадионе «Сигнал Идуна Парк» был разыгран матч 21-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Боруссия» (Дортмунд) и «Вольфсбург». Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «шмелей».

На 20-й минуте матча голландский центральный защитник «волков» Джеффри Брума срезал мяч головой в свои ворота — 1:0.

В начале второго тайма крайний защитник сборной Польши Лукаш Пищек забил второй гол «Боруссии» ударом «рыбкой» после скидки Маттиаса Гинтера — 2:0.

Через 11 минут вингер сборной Франции Усман Дембеле довел счет до разгромного ударом головы после навеса Лукаша Пищека с правого фланга — 3:0.

Статистика матча («Боруссия"/"Вольфсбург»):

Удары: 24/7

Удары в створ: 10/3

Фолы: 17/15

Владение: 62%/38%

На данный момент команда из Дортмунда поднялась на третью строчку, набрав 37 очков и обогнав «Айнтрахт». «Вольфсбург» продолжает находиться в непосредственной близости к зоне вылета на 14-м месте с 22-мя очками.

Составы на матч:

«Боруссия»: Бюрки, Бартра, Пищек, Гинтер, Шмельцер, Дембеле, Ройс, Шюррле, Кастро, Вайгль, Обамеянг.

«Вольфсбург»: Бенальо, Брума, Густаво, Родригес, Виейринья, Герхардт, Арнольд, Сегуин, Малли, Гомес.

Главный арбитр матча: Гюнтер Перль.

Голы: Брума (авг) 20 — 1:0, Пищек 48 — 2:0, Дембеле 59 — 3:0.