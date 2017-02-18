В гандбольной Суперлиге сыграно два матча Спорт Победили команды, пока не попадающие в плей-офф

Волгоград, , 18:51 — REGNUM Результаты матчей, прошедших 18 февраля в мужской гандбольной Суперлиге. «Каустик» (Волгоград) — СКИФ (Краснодар) 26:12 (12:5 14:7)

(12:5 14:7) «УОР №2» (Москва) — «СГАУ-Саратов» (Саратов) 32:24 (18:13 14:11) Положение команд в розыгрыше мужской гандбольной Суперлиги можно посмотреть здесь. Читайте ранее в этом сюжете: Гандбол, Суперлига. «УГНТУ-ВНЗМ» обыграл «Сунгуль»

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