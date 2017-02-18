Биатлонисты России победили в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене Спорт Состав «золотой» четвёрки: Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин

Хохфильцен, Австрия, , 18:19 — REGNUM Результаты мужской биатлонной эстафеты. Россия 1:14:15.0 Франция +5.8 Австрия _20.1 Завтра, 19 февраля, в австрийском Хохфильцене пройдут две заключительные гонки чемпионата мира по биатлону. Мужчины и женщины определят сильнейших в масс-старте.

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