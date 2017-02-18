«Атлетико» разгромил «Спортинг» в матче чемпионата Испании
«Спортинг» (Хихон) — «Атлетико» (Мадрид) — 1:4
Мадрид, 18 февраля 2017, 17:22 — REGNUM Хихонский «Спортинг» на своем поле уступил мадридскому «Атлетико» в матче двадцать третьего тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая 18 февраля на стадионе «Эль-Молинон» в Хихоне, завершилась со счетом 1:4.
Героем встречи стал нападающий Кевин Гамейро, который оформил хет-трик.
После двадцати трех матчей в чемпионате Испании мадридский «Атлетико» пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 45 очков. Хихонский «Спортинг», набравший 16 баллов, находится на восемнадцатой позиции.
Чемпионат Испании. 23-й тур
«Спортинг» (Хихон) — «Атлетико» (Мадрид) — 1:4 (0:0).
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