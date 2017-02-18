«Атлетико» разгромил «Спортинг» в матче чемпионата Испании

Мадрид, , 17:22 — REGNUM Хихонский «Спортинг» на своем поле уступил мадридскому «Атлетико» в матче двадцать третьего тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая 18 февраля на стадионе «Эль-Молинон» в Хихоне, завершилась со счетом 1:4.

Героем встречи стал нападающий Кевин Гамейро, который оформил хет-трик.

После двадцати трех матчей в чемпионате Испании мадридский «Атлетико» пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 45 очков. Хихонский «Спортинг», набравший 16 баллов, находится на восемнадцатой позиции.

Чемпионат Испании. 23-й тур

«Спортинг» (Хихон) — «Атлетико» (Мадрид) — 1:4 (0:0).

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