В женской волейбольной Суперлиге прошёл матч за текущее четвёртое место Спорт «Енисею» и краснодарскому «Динамо» осталось сыграть в регулярной части первенства по два матча, остальным командам — по три

Красноярск, , 21:07 — REGNUM Краснодар проиграл второй матч подряд. «Енисей» (Красноярск) — «Динамо» (Краснодар) 3:0 (25:19 25:20 25:23) Скорее всего эти две команды так и останутся на четвёртом и пятом местах, но надо ещё определить, кто на каком. Четвёртое место даст одной из команд преимущество своего поля в играх плей-офф. Читайте ранее в этом сюжете: Волейбол, женская Суперлига. «Динамо» из Краснодара проиграло «Протону»

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