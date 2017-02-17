В КХЛ сегодня один матч. Магнитогорск — Челябинск 1:0

Магнитогорск, Челябинская область, , 20:43 — REGNUM Сегодня, 17 февраля, прошёл матч в Магнитогорске между «Металлургом» и челябинским «Трактором». Позавчера в Челябинске эти же соперники провели матч, в котором хозяева победили в основное время. Сегодня победитель Восточной конференции взял реванш в серии буллитов.

«Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) 1:0 Б (0:0 0:0 0:0 0:0 1:0)

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