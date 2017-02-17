Гандбол, женская Суперлига. «Ростов-Дон» побеждает в Ижевске без игры
Ростовские гандболистки лидируют, имея 15 побед в 15 матчах
Ижевск, 17 февраля 2017, 20:27 — REGNUM Единственный матч женской гандбольной Суперлиги сегодня не состоялся. «Ростов-Дон» получил техническую победу.
- «Университет» (Ижевск) — «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) 0:10
Подробности несостоявшегося матча смотрите здесь.
Положение команд в розыгрыше женской гандбольной Суперлиги можно посмотреть здесь.
Читайте ранее в этом сюжете: Гандбол, женская Суперлига. «Ростов-Дон» остаётся непобедимым
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