Гандбол, женская Суперлига. «Ростов-Дон» побеждает в Ижевске без игры Спорт Ростовские гандболистки лидируют, имея 15 побед в 15 матчах

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