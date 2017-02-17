Гандбол, Суперлига. «УГНТУ-ВНЗМ» обыграл «Сунгуль» Спорт Однако в плей-офф ("Этап победителей") «УГНТУ-ВНЗМ» и «Сунгуль» пока не попадают

Уфа, , 20:13 — REGNUM Результат матча мужской гандбольной Суперлиги, ь сыгранного 17 февраля. «УГНТУ-ВНЗМ» (Уфа) — «Сунгуль» (Снежинск) 27:25 (15:10 12:15) Положение команд в розыгрыше мужской гандбольной Суперлиги можно посмотреть здесь. Читайте ранее в этом сюжете: Гандбол. В Суперлиге сегодня сыграно два матча

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