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Затулин: Фильм BBC снят в духе американских сюжетов о ржавых подлодках СССР

Спорт
«Чем кумушек считать рядиться — не лучше ль на себя оборотиться», — прокомментировал фильм ВВС о футбольных фанатах депутат Госдумы Константин Затулин

Москва, 17 февраля 2017, 16:55 — REGNUM  «Я бы посмеялся по этому поводу очередной раз. В духе тех фильмов, которые в 40-е годы показывали, как по улицам ходят медведи или наши ржавые подводные лодки, где люк выбивают кувалдой, — заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия»), комментируя фильм телекомпании ВВС, посвященный беспорядкам во время Евро-2016. — Такого рода образ России, к сожалению, опять востребован. Британия в этом очень последовательна: она изображала русских в 19-м веке во время Крымской войны и так же изображает нас сегодня в связи с футболом».

«Всё это вдохновляется общим отношением к России, которое господствует в британских СМИ, и не только у них. ВВС — известная организация, которая никогда нас не жаловала. Её продукция предсказуемо предвзята. Такого рода фильмы отражают конъюнктуру спорта и политики и стремление манипулировать. Наши фанаты легкомысленно откликнулись на предложение участвовать в съемках. Они теперь рассказывают, как их обманули, заставили надеть балаклавы, чтобы они выглядели страшнее. Нужно же понимать, что, когда приезжают дяди из ВВС, они, несмотря на свой веселый вид, выполняют задание редакции. Надо думать, прежде чем говорить на камеру, ведь добрые дяди возьмут всегда только то, что им нужно, и вырежут всё, что не укладывается в их замысел» — подчеркнул политик.

«Уж кто по поводу болельщиков и футбола должен каяться, так это Британия, которая и создала моду на футбольное хулиганство. «Чем кумушек считать рядиться — не лучше ль на себя оборотиться» нашим друзьям из Британии», — завершил свой комментарий Константин Затулин.

Читайте ранее в этом сюжете: Маркин про фильм ВВС о фанатах РФ: «Чистейшая провокация»;

Герой фильма BBC о фанатах РФ: События на Евро-2016 искажены

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