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Полузащитник «Ростова» вошел в символическую сборную УЕФА

Спорт
Рейтинг составлен по итогам первых матчей 1/16 финала Лиги Европы
Тимофей Калачев
Иллюстрация: Fc-rostov.ru
Тимофей Калачев

Ростов-на-Дону, 17 февраля 2017, 15:43 — REGNUM  После разгромной победы над чешской «Спартой» полузащитник футбольного клуба «Ростов» Тимофей Калачев вошёл в символическую сборную от УЕФА. Рейтинг составлен по итогам первых матчей 1/16 финала Лиги Европы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе желто-синих 17 февраля.

В рейтинге 35-летний белорусский футболист занял место на правом фланге обороны. Калачеву составили компанию голкипер Андре Онана из «Аякса» (Голландия), Бенедикт Хёведес из «Шальке» (Германия), Нюман Чюрюкшу из «Османлыспора» (Турция). Также в команде есть хавбеки Даниэль Миличевич из «Гента» (Бельгия), Федерико Бернардески из «Фиорентины» (Италия), Джеффри Ачимпонг из «Андерлехта» (Бельгия), Люка Тусар из «Лиона» (Франция). Линейку форвардов представили Златан Ибрагимович из «Манчестер Юнайтед» (Англия), Александр Ляказетт из французского «Лиона» и Эдин Джеко из «Ромы» (Италия).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тимофей Калачев — воспитанник белорусской школы футбола. 17 лет назад он начал клубную карьеру в составе могилевской команды «Днепр». Также играл за донецкий и солегорский клубы «Шахтер», позже — «Ильичевец». Калачев набирался опыта в «Химках» и «Крыльях Советов», а в 2010 году подписал контракт с «Ростовом».

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Накануне ростовский стадион «Олимп-2» принимал «Спарту» из Праги. Хозяева поля забили четыре безответных мяча в ворота Томаша Коубека. За желто-синих болели чуть более 6 тыс. поклонников команды. Но ликовать и делать преждевременные выводы о будущей судьбе «Ростова» в Лиге Европы УЕФА рано, считает главный тренер команды Иван Данильянц.

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