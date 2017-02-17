Ибрагимович об игре против «Сент-Этьена»: «Мы показали хороший результат»

Манчестер, Великобритания, , 15:18 — REGNUM Шведский нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, ставший одним из героев матча 1/16 финала Лиги Европы против «Сент-Этьена» (3:0), прокомментировал успех своей команды.

«Самое главное — мы показали хороший результат, — цитирует Ибрагимовича Sportbox.RU. — Могли сделать больше, но и так создавали много моментов, а я забил трижды, за что хотелось бы поблагодарить своих партнеров».

Шведский форвард добавил, что он надеется повторить свой успех в ответном поединке между «МЮ» и «Сент-Этьеном», который состоится 22 февраля во Франции.

«Мы хотим пройти дальше в турнире», — говорит Ибрагимович.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 февраля «Манчестер Юнайтед» переиграл «Сент-Этьен» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча, прошедшая на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, завершилась со счетом 3:0.

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