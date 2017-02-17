Тимофей Калачев попал в «команду недели» Лиги Европы Спорт Фрэнку Ачеампонгу из «Андерлехта» удался дубль на встрече с «Зенитом»

Берн, , 14:43 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Тимофей Калачев вошел в состав символической сборной Лиги Европы. Имена игроков, составивших «команду недели», опубликованы 17 февраля в официальном «твиттере» УЕФА. 35-летний футболист отличился в матче 1/16 финала турнира, где «Ростов» разгромил чешскую «Спарту» со счетом 4:0. Кроме того, в сборную недели вошел Фрэнк Ачеампонг из «Андерлехта» — ему удался дубль на встрече с «Зенитом» (2:0). Помимо Калачева и Ачеампонга в виртуальную команду первых матчей 1/16 финала вошли Онана («Аякс»), Нуман Чюрюксу («Османлыспор»), Хеведес («Шальке»), Тусар («Лион»), Бернардески («Фиорентина»), Миличевич («Генк»), Джеко («Рома»), Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Ляказетт («Лион»). Читайте также: Первая в истории «Ростова» победа в плей-офф Лиги Европы

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