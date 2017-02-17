Наставник «Арсенала» Венгер не планирует уходить на пенсию

Лондон, , 14:41 — REGNUM Французский специалист Арсен Венгер не планирует уходить на пенсию даже в случае отставки с поста наставника лондонского клуба «Арсенал». Об этом главный тренер команды сообщил на пресс-конференции.

«Вне зависимости от того, что произойдет, я не уйду на пенсию в следующем сезоне, — цитирует Венгера «Чемпионат». — Буду тренировать, но где именно, уверенности нет. Я не люблю проигрывать».

Наставник «Арсенала» добавил, что он не хочет рассуждать о своем будущем.

«Это не важно, важна команда и «Арсенал», — говорит Венгер. — Мы должны сосредоточиться на реальных проблемах, том, как мы играем в футбол, а не на моем будущем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 февраля мюнхенская «Бавария» переиграла лондонский «Арсенал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, завершился со счетом 5:1.

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