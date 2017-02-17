Названа возможная сумма компенсаций европейским клубам за перенос ЧМ-2022

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря

Лозанна, Швейцария, , 13:41 — REGNUM Международная федерация футбола (FIFA) может выплатить клубам за выступление их игроков на чемпионате мира (ЧМ) 2022 года около 1 млрд евро. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на иностранные СМИ.

«Общая сумма компенсаций, которую FIFA выплатит клубам за проведение ЧМ в Катаре в 2022 г. посреди сезона, может составить 1 млрд евро», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Соревнования пройдут в столице и еще в 6 катарских городах — Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.

Перенос сроков проведения мирового первенства обусловлен высокой температурой на территории Катара в летний период.

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