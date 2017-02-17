Маркин про фильм ВВС о фанатах РФ: «Чистейшая провокация»

Москва, , 13:21 — REGNUM Фильм «Хулиганская армия России» британской телерадиокомпании ВВС является чистейшей «провокацией и фальшивкой». Об этом заявил глава комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин агентству «Р-Спорт».

«Фильм — чистейшая провокация. Просмотр этого фильма это только подтвердил, — говорит он. — Готовилась фальшивка, которую они пытаются выдать за действительность».

Маркин добавил, что сотрудники СМИ для создания данного фильма использовали «провокаторов или просто глупых молодых людей», которые не понимают, что говорят.

«Вырывают из контекста фразы, используют постановочные кадры: драка неких фанатов из Ростова — очевидная постановка, снятая на хорошую камеру с подготовкой, — заявил он. — Люди долго готовили этот фильм, это очевидно».

Напомним, в ночь на 17 февраля телеканал ВВС показал документальный фильм «Хулиганская армия России», в котором говорится о подготовке фанатов к массовым беспорядкам во время ЧМ по футболу 2018 года.

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