Экс-вратарь Шовковский может стать тренером винницкой «Нивы»
После первой половины сезона футбольный клуб «Нива», выступающий в Первой лиге, пока занимает десятое место
Винница, Украина, 17 февраля 2017, 12:50 — REGNUM Бывший вратарь киевского «Динамо» Александр Шовковский в ближайшее время может стать главным тренером винницкой «Нивы». Об этом сообщает в пятницу, 17 февраля, телеканал «112 Украина».
«Шовковскому практически удалось договориться с винницкой «Нивой», где ему предлагают стать главным тренером команды, — говорится в сообщении. — У Александра есть тренерская лицензия категории А».
Отмечается, что после первой половины сезона футбольный клуб «Нива», выступающий в Первой лиге, пока занимает десятое место в турнирной таблице.
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