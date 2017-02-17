Экс-вратарь Шовковский может стать тренером винницкой «Нивы»

После первой половины сезона футбольный клуб «Нива», выступающий в Первой лиге, пока занимает десятое место

Винница, Украина, , 12:50 — REGNUM Бывший вратарь киевского «Динамо» Александр Шовковский в ближайшее время может стать главным тренером винницкой «Нивы». Об этом сообщает в пятницу, 17 февраля, телеканал «112 Украина».

«Шовковскому практически удалось договориться с винницкой «Нивой», где ему предлагают стать главным тренером команды, — говорится в сообщении. — У Александра есть тренерская лицензия категории А».

Отмечается, что после первой половины сезона футбольный клуб «Нива», выступающий в Первой лиге, пока занимает десятое место в турнирной таблице.