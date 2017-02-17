Кросби набрал 1000-е очко в играх НХЛ

«Всегда хочется завершить такой памятный день на высокой ноте»

Питтсбург, США, , 12:34 — REGNUM Канадский нападающий хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, набравший 1000-е очко в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), поделился эмоциями от своего достижения.

«Всегда хочется завершить такой памятный день на высокой ноте, — цитирует Кросби «Р-Спорт». — Все было очень трогательно, особенно если посмотреть на экран. Вспоминаешь эти моменты, розыгрыши… Время летит очень быстро, но хочется полностью погрузиться в эти воспоминания».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 февраля клуб «Питтсбург Пингвинз» на своей площадке в овертайме переиграл «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, прошедшая в Питтсбурге, завершилась со счетом 4:3.

Капитан «Пингвинз» Сидни Кросби, набравший в этом матче 1000-е очко, был признан первой звездой дня.

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