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Кросби набрал 1000-е очко в играх НХЛ

Спорт
«Всегда хочется завершить такой памятный день на высокой ноте»
Синди Кросби
Michael Miller
Синди Кросби

Питтсбург, США, 17 февраля 2017, 12:34 — REGNUM  Канадский нападающий хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, набравший 1000-е очко в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), поделился эмоциями от своего достижения.

«Всегда хочется завершить такой памятный день на высокой ноте, — цитирует Кросби «Р-Спорт». — Все было очень трогательно, особенно если посмотреть на экран. Вспоминаешь эти моменты, розыгрыши… Время летит очень быстро, но хочется полностью погрузиться в эти воспоминания».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 февраля клуб «Питтсбург Пингвинз» на своей площадке в овертайме переиграл «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, прошедшая в Питтсбурге, завершилась со счетом 4:3.

Капитан «Пингвинз» Сидни Кросби, набравший в этом матче 1000-е очко, был признан первой звездой дня.

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