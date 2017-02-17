ФК «Рубин» проведет на сборе в Аликанте четыре матча

После семнадцати матчей в чемпионате России казанский «Рубин» пока занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка

Казань, , 11:51 — REGNUM Казанский футбольный клуб «Рубин» на сборах в Аликанте (Испания) сыграет в товарищеских матчах с «Соннамом» (Южная Корея), «Сарпсборгом 08» (Норвегия), «Мьёндаленом» (Норвегия) и «Стартом» (Норвегия). Об этом сообщается на официальном сайте российской команды.

«20 февраля в 18:00 мск наша команда сыграет с южнокорейским клубом «Соннам», — говорится в сообщении. — 21 февраля в 20:00 мск запланирован спарринг с норвежским клубом «Сарпсборг 08». 23 февраля в 16.00 мск сыграем с норвежским «Мьёндаленом».

Отмечается, что завершит сбор «Рубин» контрольной встречей с еще одним клубом из Норвегии «Стартом», матч пройдет 24 февраля.

После семнадцати матчей в чемпионате России казанский «Рубин» пока занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.