Белорусский журналист ошибся с хоккейным прогнозом и съел газету

Федоренков заявил год назад, что съест восьмиполосный номер газеты, в которой работает, если «Динамо» выйдет в плей-офф Кубка Гагарина этого сезона

Минск, , 11:47 — REGNUM Белорусский хоккейный обозреватель «Прессбола» Вячеслав Федоренков проиграв спор о выходе минского «Динамо» в плей-офф Кубка Гагарина съел номер этой газеты, сообщается в Twitter портала TUT.by.

Федоренков заявил год назад, что съест восьмиполосный номер газеты, в которой работает, если «Динамо» выйдет в плей-офф Кубка Гагарина этого сезона. И «Динамо» вышел, заняв пятую строчку турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Выполняя свое обещание, Федоренков устроил «трапезу» на пресс-конференции перед журналистами после матча «Динамо» — «Нефтехимик» (2:1 Б), обеспечившего клубу попадание в плей-офф.

При этом журналист отказался есть торт в виде газеты, сказав, что это будет нечестно.