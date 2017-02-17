Фигуристка Татьяна Волосожар родила дочку

Москва, , 11:43 — REGNUM В семье двукратных олимпийских чемпионов Сочи-2014 Максима Транькова и Татьяны Волосожар появился ребёнок. Татьяна родила дочку весом 3 кг 350 г, сообщает Спорт-Экспресс.

Рост малышки 50 сантиметров. Самочувствие Татьяны и младенца хорошее. Уточняется, что Траньков присутствовал на родах.

«Я счастлива! Все прошло хорошо», — сказала молодая мама.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о том, что у фигуристов появится ребёнок, пара объявила в сентябре минувшего года. Свадьба Транькова и Волосожар состоялась в августе 2015 года.

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