Суарес не поможет «Барселоне» в финальном матче Кубка Испании

Барселона, Испания, , 10:56 — REGNUM Уругвайский нападающий каталонской «Барселоны» Луис Суарес, получивший красную карточку в ответном полуфинальном матче Кубка с мадридским «Атлетико», не сыграет в финале данного турнира. Такое решение, как пишет Sportbox.RU, принял Апелляционный комитет Федерации футбола Испании.

«Уругваец был удален с поля в концовке встречи за вторую желтую карточку, — говорится в сообщении. — Судейский комитет наложил на игрока двухматчевую дисквалификацию из-за поведения игрока».

Напомним, что в финале Кубка Испании «Барселоне» предстоит встретиться с клубом «Алавес», который по сумме двух встреч переиграл «Сельту».

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