Тренер «Зенита» объяснил причины поражения в матче с «Андерлехтом»
Санкт-Петербург, 17 февраля 2017, 10:54 — REGNUM Главный тренер петербургского ФК «Зенит» Мирча Луческу заявил, что футболисты допустили большое количество ошибок в матче 1/16 финала Лиги Европы с бельгийским «Андерлехтом» из-за плохого состояния газона на стадионе «Констант Ванден Сток» и ошибок ряда игроков. Об этом говорится в сообщении на сайте российского клуба.
По его словам, Бранислав Иванович пока не адаптирован ни к игре клуба, ни к полю, которое было на матче в Брюсселе. «Данни не готов до конца, мы дали ему поиграть во втором тайме, но ему еще нужно время, чтобы вернуться на тот уровень, который все мы знаем», — сказал Луческу.
Также отдельные вопросы об уровне своей игры должны задать себе Александр Кокорин и Олег Шатов. Говоря о поле, Луческу пояснил, что было допущено очень много технических ошибок из-за плохого состояния газона. «Думаю, если бы мы забили в начале матча, то ход игры бы изменился», — сказал наставник «Зенита».
Напомним, накануне в Брюсселе «Зенит» потерпел поражение от бельгийского клуба. Встреча закончилась со счетом 0:2, оба гола забил форвард «Андерлехта» Франк Ачеампонг.
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