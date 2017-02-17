Россия опередила Португалию в таблице коэффициентов УЕФА

На данный момент суммарный коэффициент России составляет 49,532 балла, увеличившись после очередной еврокубковой недели на 0,8 балла

Москва, , 10:44 — REGNUM По итогам первых матчей плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы Россия вернулась на шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает в пятницу, 17 февраля, «Р-Спорт».

На данный момент суммарный коэффициент России составляет 49,532 балла, увеличившись после очередной еврокубковой недели на 0,8 балла. В свою очередь, Португалия, которая занимает седьмое место, прибавила 0,333 балла и имеет в активе 49,332 балла.

Напомним, что на этой неделе в Лиге Европы «Краснодар» на своем поле переиграл турецкий «Фенербахче» (1:0), санкт-петербургский «Зенит» на выезде уступил бельгийскому «Андерлехту» (0:2), а «Ростов» в родных стенах разгромил пражскую «Спарту» (4:0).

Шестое место в рейтинге УЕФА позволяет стране заявить в Лигу чемпионов-2018/19 сразу 3 клуба.

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