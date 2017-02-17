Фритц уступил Эбдену в матче второго круга турнира в Мемфисе

Мемфис, США, , 10:24 — REGNUM Австралийский теннисист Мэттью Эбден пробился в следующий раунд турнира в Мемфисе (Memphis Open), переиграв во втором круге представителя США Тейлора Фритца. Встреча, которая продолжалась более часа, завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:3.

В следующем круге соревнований Эбден сыграет с представителем Грузии Николозом Басилашвили, который переиграл в матче второго круга хорватского теннисиста Иво Карловича.

Турнир ATP Memphis Open. Мемфис (США). Одиночный разряд. Второй круг

Тейлор Фритц (США) — Мэттью Эбден (Австралия) — 4:6, 6:4, 3:6.