«Армия РФ мерещится везде: в Донбассе, Лимпопо, теперь уже на стадионах»

Авторы фильма хотят очернить ЧМ по футболу в России в 2018 году, заявил глава комитета Госдумы по спорту

Москва, , 10:14 — REGNUM Причина выхода фильма BBC «Армия российских хулиганов» — зависть к России, которой досталось право проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году, между тем как Великобритания такого права не получила, хотя и претендовала на ЧМ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев (ЛДПР).

«BBC в очередной раз разродилась поклепом на нашу страну, выпустила фильм «Армия российских хулиганов». Ничем иным, как дешевым пропагандистским инструментом давления на нашу страну, этот фильм назвать нельзя», — считает депутат.

«Очень хотят очернить чемпионат мира в 2018 году в нашей стране. Отменить его уже практически невозможно, потому что готова инфраструктура, все обязательства Россия выполняет, а вот очернить, облить грязью наших болельщиков можно сделать легко. Мы считаем, что это грязная провокация, там с профессиональной точки зрения допущено много передергиваний фактов, фильм тенденциозный», — сказал парламентарий.

«Идея фикс об армии России, которая мерещится везде — в Донбассе, в Лимпопо, теперь на стадионах, может сыграть злую шутку с нашими западными партнерами», — считает Дегтярев.

Он напомнил, что Госдума уже приняла закон об ужесточении ответственности за несоблюдение порядка на стадионах, и «если бы британские журналисты были более профессиональны, они бы отметили все усилия по обеспечения безопасности во внутреннем чемпионате России», подчеркнул он.

«Почему это происходит, в общем-то, понятно. В борьбе за право проведения ЧМ мы сошлись с британцами, победили, и ничем иным, кроме как завистью, такое поведение не назовешь. Лодки атомные не работают, наши паралимпийцы обошли британцев, чего раньше никогда не было, ЧМ отобрали у британцев — они мстят таким иезуитским способом, обвиняя наших болельщиков, выпуская грязные фильмы о нашей стране», — объяснил депутат.

В своей русофобии они могут дойти до курьезных случаев, говорит Дегтярев, и привел в пример случай, когда в 1949 году совершил самоубийство генерал, министр обороны США Джеймс Форрестол. «Он выбросился из окна с криком «Русские идут!». Так прокачали общество, так утопили народ в русофобии, что министру обороны начали мерещиться вежливые люди в 1949 году. Мы надеемся, что фильм «Армия российских хулиганов никого до самоубийства не доведет, все будут здоровы, все приедут, меры безопасности, применяемые в РФ — они беспрецеденты, мы проведем его красиво, открыто, безопасно», — заключил он.

Британский телеканал BBC показал документальный фильм «Армия российских хулиганов» c футбольными болельщиками из России. Авторы расследования сообщают, что российские болельщики якобы собираются устроить во время чемпионата мира по футболу в 2018 году «фестиваль насилия». Фильм, предположительно, призван запугать любителей футбола, чтобы они воздержались от поездки в Россию.

Фильм производит шокирующее впечатление, отмечают в посольстве России в Великобритании. По мнению российских дипломатов, после просмотра фильма складывается ощущение, что его главная цель — посеять в британском обществе страх за безопасность болельщиков, которые планировали поехать в Россию, и отбить охоту от поездки. «Основываясь на футбольных беспорядках в Марселе, а также съёмках российских болельщиков-маргиналов, авторы спонсируемого британским правительством телеканала, скомпоновав соответствующим образом сюжет, приложили максимум усилий и средств для дискредитации России и предстоящего чемпионата мира», — заявили в диппредставительстве.

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