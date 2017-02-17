Победу «Чикаго» над «Бостоном» в матче НБА решили штрафные броски Батлера

Вашингтон, , 09:41 — REGNUM Баскетболисты «Чикаго Буллс» (США) одержали победу над соотечественниками из клуба «Бостон Селтикс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) накануне, 16 февраля, сообщает Р-Спорт.

Встреча баскетболистов завершилась со счётом 104:103 (22:25, 30:33, 29:20, 23:25). В результате успеха «Чикаго» прервалась полоса побед «Бостона», который выигрывал четыре игры подряд.

Уточняется, что больше всех у чикагцев отличился Джимми Батлер: он забил 29 очков, и за 0,9 секунды до окончания игры сделал два штрафных броска, которые и решили судьбу матча.

Стоит отметить, что Айзея Томас из «Бостона» тоже забил 29 очков.

Напомним, НБА — мужская профессиональная баскетбольная лига США и Канады. Она входит в число главных профессиональных спортивных лиг Северной Америки.

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