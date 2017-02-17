«Питтсбург» переиграл «Виннипег» в матче НХЛ

Питтсбург, США, , 09:18 — REGNUM В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуб «Питтсбург Пингвинз» на своей площадке в овертайме переиграл «Виннипег Джетс». Встреча, прошедшая 16 февраля в Питтсбурге, завершилась со счетом 4:3.

В составе хозяев площадки голевыми действиями отличились Евгений Малкин, Крис Куниц, Фил Кессел и Сидни Кросби. У гостей шайбы забросили Патрик Лайне, Пол Постма и Дастин Бафлин.

После пятидесяти шести матчей в чемпионате НХЛ «Питтсбург Пингвинз» пока занимает второе место на «Востоке», имея в активе 79 очков. Клуб «Виннипег Джетс», набравший 57 баллов после шестидесяти игр, находится на десятой позиции на «Западе».

Регулярный чемпионат НХЛ.

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Виннипег Джетс» (Виннипег) — 4:3 ОТ (2:0, 0:1, 1:2, 1:0).

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