В Единой Лиге ВТБ ЦСКА потерпел второе поражение Спорт Санкт-петербургский"Зенит» сумел дома переиграть армейцев

Санкт-Петербург, , 01:51 — REGNUM

Результаты двух матчей, сыгранных 16 февраля в розыгрыше Единой Лиги ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) 90:77 (23:16, 27:19, 25:17, 15:25)

(23:16, 27:19, 25:17, 15:25) «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — УНИКС (Казань) 98:112 (25:23 22:27 29:37 22:25 ) Положение команд в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ можно посмотреть здесь. Читайте ранее в этом сюжете: В Единой Лиге ВТБ сегодня прошли два матча

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