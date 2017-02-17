В Единой Лиге ВТБ ЦСКА потерпел второе поражение
Санкт-петербургский"Зенит» сумел дома переиграть армейцев
Санкт-Петербург, 17 февраля 2017, 01:51 — REGNUM
Результаты двух матчей, сыгранных 16 февраля в розыгрыше Единой Лиги ВТБ.
- «Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) 90:77 (23:16, 27:19, 25:17, 15:25)
- «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — УНИКС (Казань) 98:112 (25:23 22:27 29:37 22:25)
Положение команд в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ можно посмотреть здесь.
Читайте ранее в этом сюжете: В Единой Лиге ВТБ сегодня прошли два матча
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