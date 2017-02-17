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«МЮ» побеждает благодаря хэт-трику Златана Ибрагимовича

Спорт
«МЮ» имеет все шансы пройти в следующую стадию Лиги Европы, осталось только не проиграть с разницей в 4 мяча на выезде в следующем матче с «Сент-Этьеном»

Лондон, 17 февраля 2017, 01:00 — REGNUM  16 февраля на стадионе «Олд Траффорд» был разыгран матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Манчестер Юнайтед» и «Сент-Этьен». Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «манкунианцев».

На 15-й минуте матча экс-форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович открыл счет в матче низовым ударом со штрафного с 20-ти метров от ворот — 1:0.

На 75-й минуте матча Залатан Ибрагимович оформил дубль, забив гол в пустые ворота после рикошета от вратаря «Сент-Этьена» Стефана Руффье — 2:0.

На 88-й минуте матча швед оформил хэт-трик, реализовав пенальти в ворота «Сент-Этьена» — 3:0.

«МЮ» имеет все шансы пройти в следующую стадию Лиги Европы, осталось только не проиграть с разницей в 4 мяча на выезде в следующем матче с «Сент-Этьеном».

Составы на матч:

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Байи, Смоллинг, Блинд, Погба, Эррера, Валенсия, Феллаини, Мата, Ибрагимович, Мартиаль.

«Сент-Этьен»: Руффье, Теофиль-Картин, Погба, Перрен, Малькюи, Пажо, Верету, Амума, Севе, Монне-Паке, Интима.

Главный арбитр матча: Павел Краловец.

Голы: Ибрагмович 15 — 1:0, Ибрагимович 75 — 2:0, Ибрагимович (пен) 88 — 3:0.

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