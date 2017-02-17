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Ачимпонг и Станчу разобрались с «Зенитом»

Спорт
У «Зенита» почти не осталось шансов на выход в следующую стадию турнира. Для победы по сумме двух матчей питерцам необходимо забивать минимум 2 и не пропускать в свои ворота

Брюссель, 17 февраля 2017, 00:58 — REGNUM  16 февраля на стадионе «Констант Ванден Сток» был разыгран матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Андерлехт» и «Зенит». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу бельгийцев.

На 5-й минуте матча ганский вингер Франк Ачимпонг открыл счет в матче после великолепной навесной передачи румынского энганче (атакующий полузащитник, главный креативщик команды, работающий под нападающим) Николае Станчу — 1:0.

На 31-й минуте матча Ачимпонг оформил дубль мощнейшим ударом с острого угла в ближний угол ворот Юрия Лодыгина — 2:0.

У «Зенита» почти не осталось шансов на выход в следующую стадию турнира. Для победы по сумме двух матчей питерцам необходимо забивать минимум 2 и не пропускать в свои ворота.

Составы на матч:

«Андерлехт»: Мартинес, Десхахт, Спаич, Обрадович, Нахар, Тилеманс, Дендонкер, Бруно, Ачимпонг, Телин, Станчу.

«Зенит»: Лодыгин, Кришито, Нету, Иванович, Жулиано, Шатов, Гарсия, Эрнани, Жирков, Кокорин, Дзюба.

Главный арбитр матча: Майкл Оливер.

Голы: Ачимпонг 5 — 1:0, Ачимпонг 31 — 2:0.

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