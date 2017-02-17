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Хэт-трик Эдина Джеко принес «Роме» разгромную победу над «Вильярреалом»

Спорт
«Вильярреал» почти не имеет шансов пройти в следующую стадию Лиги Европы, для победы по сумме двух матчей необходимо минимум забивать 4 и не пропускать в ответной встрече с «Ромой»

Мадрид, 17 февраля 2017, 00:56 — REGNUM  16 февраля на стадионе «Эль-Мадригал» был разыгран матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Вильярреал» и «Рома». Матч завершился со счетом 0:4 в пользу «волков».

На 32-й минуте матча бразильский защитник «Ромы» Эмерсон открыл счет в матче точным ударом с 25-ти метров в дальний верхний угол ворот — 0:1.

В середине второго тайма боснийский форвард Эдин Джеко удвоил преимущество гостей, забив гол после прострела Мохаммеда Салаха — 0:2.

На 76-й минуте матча Эдин Джеко оформил дубль после заброса бразильца Жуана Жезуса — 0:3.

Через 6 минут босниец оформил хэт-трик после прострела бельгийского хавбэка Раджи Наингголана — 0:4.

«Вильярреал» почти не имеет шансов пройти в следующую стадию Лиги Европы, для победы по сумме двух матчей необходимо минимум забивать 4 и не пропускать в ответной встрече с «Ромой».

Составы на матч:

«Вильярреал»: Асенхо, Марио, Муссаккио, Руис, Коста, Дос Сантос, Тригерос, Сориано, Бакамбу, Сансоне, Кастильехо.

«Рома»: Бекер, Рюдигер, Перес, Фацио, Эмерсон, Манолас, Наингголан, Строотман, Де Росси, Джеко, Эль-Шаарави.

Главный арбитр матча: Данни Маккели.

Голы: Эмерсон 32 — 0:1, Джеко 65 — 0:2, Джеко 79 — 0:3, Джеко 86 — 0:4.

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