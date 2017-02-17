«Шахтер» победил «Сельту» с минимальным счетом

«Шахтер» имеет очень большие шансы пройти «Сельту», осталось только не проиграть дома во втором матче

Мадрид, , 22:56 — REGNUM 16 февраля на стадионе «Балаидос» был разыгран матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Сельта» и «Шахтер». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу «горняков».

В середине первого тайма аргентинский форвард забил свой первый гол в дебютном матче за «Шахтер» после рикошета от вратаря «небесных» — 0:1.

«Шахтер» имеет очень большие шансы пройти «Сельту», осталось только не проиграть дома во втором матче.

Составы на матч:

«Сельта»: Альварес, Мальо, Кастро, Кабраль, Ранокалья, Радоя, Эрнандес, Васс, Бонгонда, Гвидетти, Аспас.

«Шахтер»: Пятов, Малышев, Ордец, Исмаили, Срна, Ракицкий, Фред, Дентиньо, Марлос, Тайсон, Лещук.

Главный арбитр матча: Мазейка.

Голы: Лещук 26 — 0:1.